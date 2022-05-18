Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada belirlenen 50 adrese aralarında özel hareket ekiplerinin de olduğu 500 polisin katılımıyla, helikopter ve drone destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sırasında mahallelerde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.