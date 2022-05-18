Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 05:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da ağaca çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada sürücüsü Astsubay Çavuş Emre Ekinci hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Çavuş Emre Ekinci yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp savrulduktan sonra yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.
Kazada Astsubay Ekinci, ikiye bölünen araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Emre Ekinci'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası Trafik
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