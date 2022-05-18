Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 02:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'da, 2 buçuk yaşındaki çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.
Olay sabah saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, 6 ay önce eşinden boşanan baba, dün akşam saatlerinde 2 buçuk yaşındaki oğlunu dövdü.
Oğlunun fenalaşması üzerine baba ve kardeşi, çocuğu duvardan düştüğü iddiası ile hastaneye getirdi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.
Polis, sağlık ekipleri ve ailenin yakınlarından edindiği edindiği bilgi üzerine, baba ve kardeşini gözaltına aldı.
Zanlıların sorgusu Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediyor.
Etiketler: Ankara Toplumsal Şiddet
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