Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 02:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizli'de feci kaza: 3 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Denizli'nin Çivril ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten, eşi Yasemin Erten ve çocukları Osman Erten hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde Hüseyin Erten yönetimindeki otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin yaralanan oğulları Osman Erten ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Osman Erten hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Denizli Trafik Trafik Kazası
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