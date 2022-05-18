Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 02:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
FSM Köprüsü hipertansiyona dikkat çekmek için ışıklandırıldı
[Fotoğraf: AA]
FSM Köprüsü, Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla mavi ve yeşil renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması için mavi ve yeşil renkle aydınlatıldı.
Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) İstanbul
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