Van'ın Erciş ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda 2 yolcu otobüsünü durdurdu.

Kontrollerde, 2 otobüste de koltuk sayısının az olduğunu fark eden görevliler, arka koltukların olduğu yerde gizli bölme fark etti.

Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Otobüs sürücüleri M.M.T., R.T. ve T.C. gözaltına alındı.

Polislerin su ve yiyecek verdiği düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.