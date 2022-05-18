İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 38 katlı binanın 27'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sonrasında dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle daireden bazı parçalar çevreye saçıldı.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından alevler diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.