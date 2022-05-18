Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Mardin'in Derik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı. Kazada, 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
B.S'nin kullandığı otomobil, Mardin'in Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.
Kazada, 43 yaşındaki Azize ve 2 yaşındaki kızı Arin Sazan ile 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve kızı buradaki müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.
Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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