Atatürk Kültür Merkezi (AKM) içerisindeki Türk Telekom Opera Salonu'nun açılış galası, spor, siyaset, kültür ve sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını rahmetle andı.

Bakan Ersoy, AKM'nin her türlü engel aşılarak inşa edildiğine dikkati çekerek, "Şunu biliyoruz ki halkımız kendisi için üretilen hiçbir eserin zayi olmasına müsaade etmez. Onu varlığıyla, ilgi ve desteğiyle korur, ayakta tutar ve ona değer katar" dedi.

AKM'nin, açılışından bu yana 700 etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve bu etkinliklerden biletli olanlara 120 bin kişinin katıldığını aktaran Bakan Ersoy, "Aynı süreçte AKM'yi ziyaret eden toplam kişi sayısı ise 750 bin oldu. Üstelik dikkatinizi çekmek isterim ki bu ciddi rakamlara salgın tedbirlerinin ve doğal olarak sağlık noktasında insanımızın çekincelerinin olduğu bir noktada ulaşıldı. Aziz milletimize bu sahiplenmeden dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum" sözlerini kullandı.

"AKM ile sadece bir bina değil, karakteri ve ruhu olan bir yaşam alanı inşa ettik"

Ersoy, AKM ile sadece bir bina yapmadıklarını, aynı zamanda karakteri ve ruhu olan bir yaşam alanı inşa ettiklerinin altını çizdi:

"Elbette bugün bu birlikteliğin öznesi olan opera salonumuza ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ses, ışık ve sahne sistemleri ile tasarımdan işlevselliğe, sanatseverlere unutulmaz deneyimler yaşatmak, sanatın ve sanatçının değerini yansıtmak için en son teknik ve teknolojik unsurlar kullanılarak inşa edildi. Özgün ve simgesel değeriyle AKM'nin kalbi oldu. Geçtiğimiz hafta festivallerimizin basın lansmanını yaparken şu noktanın altını çizmiştim; bizler Bakanlık olarak, diğer Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği ve desteği ile ortaya çok önemli hizmetler ve eserler koyuyoruz. Ancak her eser ve hizmet, onu değerlendirmeyi bilen, daha iyisi ve daha fazlası için sorumluluk alan, küçük büyük demeden katkı sunmaya çalışan şahıs ve kurumlar olduğu zaman anlamını bulur ve amacını gerçekleştirmiş olur."

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasının sonunda herkesi 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri'ne davet etti.

Yaklaşık iki saat süren galada İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın yanı sıra Cengiz Özkan, Dilek Türkan ve Mazhar Alanson sahne aldı.