Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan tarım ve hayvancılık tesisinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Saman balyalarının tutuşmasıyla hızla yayılan alevler tüm tesisi kapladı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken diğer tarafıtan tesiste bulunan yem ve samanlar alevlerden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

5 itfaiye arazözü, 10 itfaiye personeli, 20 tonluk tanker ve 1 kamyon, işletmeye ait 3 kepçe ile sürdürülen çalışmalarda yangın 5 saatte kontrol altına alındı.

Yangında tonlarca saman ve yem kül oldu. Büyük çapta maddi hasara yolaçan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.