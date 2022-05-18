Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tokat'ta otomobille minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde tali yoldan ana yola çıkan otomobilin, minibüsle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Tokat’ın Niksar ilçesinde Tokat-Niksar karayolu üzerinde bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
Etiketler: Tokat Trafik Trafik Kazası
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