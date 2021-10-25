Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 02:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sosyal medya üzerinden tartıştığı kuzenini pompalı tüfekle vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Karaman'da Tufan D., sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu Emir Ö.'yü pompalı tüfekle yaraladı. Tufan D. olay yerinden kaçarken, Emir Ö., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta, dün gece saatlerinde, Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı.
Ardından kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü kuzeni Emir Ö.'nün evine gitti. Evin önünde buluşan iki kuzen arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Tufan D., pompalı tüfekle Emir Ö.'ye ateş etti. Tufan D., geldiği otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaçan şüpheli aranıyor
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Karaman Sosyal Medya
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