Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta, dün gece saatlerinde, Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı.

Ardından kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü kuzeni Emir Ö.'nün evine gitti. Evin önünde buluşan iki kuzen arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Tufan D., pompalı tüfekle Emir Ö.'ye ateş etti. Tufan D., geldiği otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaçan şüpheli aranıyor

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.