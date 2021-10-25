Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkisinde 70 yaşındaki İbrahim Altay'ın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.

Jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu.

Ekipler, 5 kişiyi gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Baba, anne ve 3 çocuğu tutuklandı

Ekipler yaptığı araştırmada, Altay'ın ilişki yaşadığı öne sürülen A.K'nin kocası Ş.K. tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü bilgisine ulaştı. Ş.K'nin eşi A.K, çocukları E.K., D.K. ve Ö.K'nin cinayete yardım ettikleri belirlendi.

Baba, anne ve 3 çocuğu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüştü

İlçeye bağlı Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkiinde 20 Ekim Çarşamba akşam vatandaşlar yerde hareketsiz yatan 70 yaşındaki İbrahim Altay'ı görmüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Altay'ın çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirlemişti. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Altay'ın cesedi Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.