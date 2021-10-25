Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 01:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabatepe ile Gökçeada hattındaki seferlere "fırtına" engeli
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de Kabatepe ile Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle bugün yapılacak Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
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