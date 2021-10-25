Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Malatya'da kereste atölyesinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da sanayi sitesindeki bir kereste atölyesinde yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale geldi.
Küçük Sanayi Sitesi'nde kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede iş yerinin tamamını sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Yangında hasar meydana gelirken, kimsenin olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, gazetecilere, yangına kısa süre içerisinde müdahale ettiklerini belirterek, "6 araç ve 18 personelle yangın kontrol altına alındı. Başka bir yere sıçramadan yangın söndürüldü" dedi.
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