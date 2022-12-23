Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi dahilinde Kırıkkale'de inşa edilecek 919 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan 18 yaşındaki Tuğba Aydemir, gençlere fırsat verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje çerçevesinde, Kırıkkale merkez, Keskin, Bahşılı, Delice, Karakeçili, Delice Çerikli, Sulakyurt, Çelebi ilçelerinde inşa edilecek 919 konutun kura çekimleri tamamlandı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, ev sahipliği için başvuru yapan vatandaşlar ile yakınları katıldı. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

"Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederim"

Kurada ismi çıkan 18 yaşındaki Tuğba Aydemir, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "18 yaşında evimin olması beni çok mutlu etti, bir çok genç gibi. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederim, gençlere fırsat tanıdığı için. Aslında biz çok bekliyorduk Karakeçili’ye TOKİ’nin yapılmasını. Ama yeni geldi istediğimiz oldu" şeklinde konuştu.

"Bize çıktığı için çok mutlu olduk"

Tuba’nın annesi Karanfil Aydemir, "Bize çıktığı için çok mutlu olduk. 15 yıldır bekleniyordu TOKİ’nin gelmesi. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah, vatanımıza milletimize zeval vermesin. Allah, cümlemizin evladını, askerimizi, milletimizi korusun. Kızım müracaat etti, çok istiyordu Karakeçili’de evimizin olmasını. Biz de müracaat edin şansınızı deneyin belki olur dedik. Onlar da şansını denediler şanslarına da çıktı. Allah’ım inşallah şanslarını devam ettirir." dedi.

4 aylık evli olduğunu söyleyen Rabia Aydemir, "Ben daha 4 aylık evliyim ve yeni başvurdum. Yeni evimiz, yeni yuvamız olacak. Bu TOKİ’yi yaptırdığı için Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.