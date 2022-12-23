Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 16:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen'e inen uçağının lastiği patladı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir yolcu uçağının lastiklerinden biri patladı. Uçakta bulunan 148 yolcu ve 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.
Anadolu Jet'in Kars'tan havalanan yolcu uçağı, saat 13.58'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Park yerine gitmek için 'taksi yapan' uçağın iniş takımındaki lastiklerden biri patladı. Güvenlik amaçlı olarak itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi.
THY'den yapılan açıklamada, "Kars-Sabiha Gökçen seferini gerçekleştiren TC-JFF kuyruk numaralı Boeing 737-800 tipi uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sonrası park yerine doğru taksi yaptığı esnada ana iniş takımındaki lastiklerden biri patlamıştır. Uçakta bulunan 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi sorunsuz şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir" denildi.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı Uçak Kazası
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