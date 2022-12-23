İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize kasım ayında 1 milyon 341 bin 948, bu yılın ilk 11 ayında ise 14 milyon 714 bin 474 yabancı turist geldi." bilgisine yer verdi.

Vali Yerlikaya, yabancı turistlerin geldiği ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve İsrail olduğunu kaydetti.