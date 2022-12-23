Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'u 11 ayda yaklaşık 15 milyon yabancı turist ziyaret etti
İstanbul'u kasım ayında 1milyon 341 bin 948, bu yılın ilk 11 ayında ise 14 milyon 714 bin 474 yabancı ziyaret etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize kasım ayında 1 milyon 341 bin 948, bu yılın ilk 11 ayında ise 14 milyon 714 bin 474 yabancı turist geldi." bilgisine yer verdi.
Vali Yerlikaya, yabancı turistlerin geldiği ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya, Almanya, İran, Suudi Arabistan ve İsrail olduğunu kaydetti.
Etiketler: İstanbul Ali Yerlikaya Turizm
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