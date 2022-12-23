Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotograf: AA]
Edirne'de, terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü mensubu Y.A'yı yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele Yunanistan
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