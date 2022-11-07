Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura heyecanı başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi.

Şırnak'ta 1450 konutun hak sahipleri belirlendi

Şırnak'ta ise 1450 konut için kura çekimi kapalı spor salonunda yapıldı. 3 bin 406 başvuru arasından hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Kura çekimleri, TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Ardahan'da da heyecan vardı

Ardahan'da İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

Kent genelinde yapılacak olan 250 konut için 2865 geçerli başvuru yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile Ardahan merkez Göle ve Çıldır ilçelerindeki 250 hak sahibi belirlendi

"Umutlarımı her zaman yeşerttim"

Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, "Bugüne kadar evim olmadı ama umutlarımı her zaman yeşerttim. Bu yüzden de devletimin 81 ilde böyle bir imkanı sunmasından dolayı ben de müracaatımı yaptım. Çekiliş yapıldı noterin huzurunda. Çok şükür bana da çıktı."

16 Kasım'a kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimi yapılacak.

Haber: Merve Şahin, Sefer Azak

Kamera: Erkan Günay, Erdem Daştan

Kurgu: Mehmer Erdoğan