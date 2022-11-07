Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti.
Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi.
Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Yusuf Yavuz, Emine Yavuz ve Tuğba Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler: Düzce Gıda Zehirlenmesi
Son Haberler
- 18:30
- 18:19
- 17:46
- 17:33
- 17:38
Sıradaki Haber
Kıbrıs gazisi Sadettin Türker'in cenazesi toprağa verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz