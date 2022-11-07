Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezindeki bir laboratuvarda çalışanların temizlik yaptığı bir kazanda patlama meydana geldi.

Gaz sıkışması sonucu yaşandığı öğrenilen patlamada 2 kişi yaralandı.

Ege Üniversitesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinde (BESTMER) yürütülen deneyler sırasında meydana gelen kazada yaralanan Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Eryaşar ve İdari Personel Bünyamin Çalışan tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz akademik ve idari personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir."