Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık ekibine saldıran 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotograf: DHA]
İstanbul Avcılar'da hasta almaya giden 112 Acil Sağlık ekibine taş ve sopayla saldıran 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir ikamete hasta almak için giden 112 Acil Sağlık ekibi, binanın önündeki bir araçtan yer istedi. Bunun üzerine yaşanan tartışmada, 1'i kadın 4 kişi sağlık ekibine taş ve sopayla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadın şüpheli F.Ş. ile D.Ş., R.İ. ve B.Ş.'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Sağlık Çalışanları
Son Haberler
- 17:09
- 17:01
- 16:48
- 17:02
- 16:43
Sıradaki Haber
Alanya'da denizde hortum oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz