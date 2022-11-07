Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alanya'da denizde hortum oluştu
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Yer yer etkili olan yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında oluşan hortum Alanyalıları korkuttu.
İlçenin farklı noktalarından da gözlenen hortumu vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.
Etiketler: Antalya
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