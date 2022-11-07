Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehidinin Tokat'taki kabri ailesinin isteği üzerine Ankara'ya nakledildi
[Fotograf: AA]
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Ferhat Koç'un, Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedilen cenazesi ailesinin şehidi daha sık ziyaret etme isteği üzerine Ankara'ya gönderildi.
Şehidin babası Mustafa Koç, oğlunun kabrini daha sık ziyaret edebilmek için Tokat'tan Ankara'ya taşınmasını istedi. Valiliğe verdiği dilekçenin ardından çalışma başlatıldı.
Şehit Koç'un Yazıtepe köyündeki mezarı, Turhal Kaymamı Ali Gökay ve Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik gözetiminde açıldı.
Mezardan alınan cenaze tekrar kefenlendikten sonra tabuta Türk bayrağı örtüldü. Şehidin annesi Nejla Koç tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Polislerin omuzunda nakil aracına taşınan Koç'un cenazesi, Turhal Belediyesine ait araçla Ankara'ya gönderildi.
Şehidin cenazesinin düzenlenen törenin ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.
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