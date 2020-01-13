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Sosyal güvenlik uzman Ali Tezel'e FETÖ'den gözaltı13 Ocak 2020 Pazartesi 10:42 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 10:44
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel sabah saatlerinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, sosyal medya hesabından FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Tezel’in adresine gitti.
Sosyal paylaşım sitesinden FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilen Tezel, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Tezel'in buradaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: sosyal güvenlik uzmanı ali tezel fetö gözaltı