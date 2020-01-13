Türkiye
50 saniyede 80 bin liralık telefon çaldılar13 Ocak 2020 Pazartesi 10:29 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 10:47
Bursa'da, bir dükkana giren hırsızlar 50 saniyede 80 bin lira değerinde telefon çalarak kaçtı.
Karacabey ilçesi Heykel Meydanı'ndaki bir telefon bayisinin önüne gece çalıntı plakalı araçla gelen kar maskeli 4 şüpheli, kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırdı.
Üzerlerine kırılan cam parçaları ve çerçevenin düşmesine aldırış etmeden içeri giren hırsızlar, teşhir amacıyla bulunan 16 cep telefonunu yaklaşık 50 saniyede çalarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA