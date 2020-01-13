Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Altında son fiyatlar13 Ocak 2020 Pazartesi 08:53 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 09:00
Altın değer kaybediyor… Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 293 lira 51 kuruştan satışı ise 293 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 469 lira 01 kuruşken satış fiyatı 479 lira 63 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 13 Ocak güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,28’lik düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,44 değer kaybetti.
Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,18’lik değer kaybıyla 469 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bin 973 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.555,56 dolar
Satış: 1.556,04 dolar
Gram
Alış: 293,51 lira
Satış: 293,56 lira
Çeyrek
Alış: 469,01 lira
Satış: 479,63 lira
Yarım
Alış: 934,77 lira
Satış: 958,93 lira
Cumhuriyet
Alış: 1.944,00 lira
Satış: 1.973,00 lira
Kaynak: TRT Haber