Gram altın alışı 293 lira 51 kuruştan satışı ise 293 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 469 lira 01 kuruşken satış fiyatı 479 lira 63 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 13 Ocak güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,28’lik düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,44 değer kaybetti.

Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,18’lik değer kaybıyla 469 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise bin 973 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.555,56 dolar

Satış: 1.556,04 dolar

Gram

Alış: 293,51 lira

Satış: 293,56 lira

Çeyrek

Alış: 469,01 lira

Satış: 479,63 lira

Yarım

Alış: 934,77 lira

Satış: 958,93 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.944,00 lira

Satış: 1.973,00 lira



Kaynak: TRT Haber