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Türkiye
AA 31.07.2024 16:26

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere göz açtırılmıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası uygulandı. Ekipler, tarihi geçmiş ürünlerin imha edileceğini aktardı.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere göz açtırılmıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri tarafından market ile süpermarketlerde ürünlerin saklama koşulları ve son kullanma tarihlerine yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere para cezası kesildi.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 380 kilogram fındık kreması, 80 kilogram reçel, 10 kilogram kuruyemiş ve şekerleme, 12 litre sirke, 93,5 kilogram bozulmuş et, 31 kilogram menşei belirsiz bakliyat ürününe el konuldu.

Ürünlerin imha edileceği belirtildi.

Fırın ve unlu mamuller satışı yapılan iş yerlerinde ise hijyen, genel temizlik ve gramaj denetimleri gerçekleştirildi.

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