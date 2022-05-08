Soma'da Elmalı mevkisindeki linyit ocaklarında kömür çıkarılma işlemi tamamlandıktan sonra 2009'da bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğünün öncülüğünde başlatılan Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı kapsamında bölgede, fıstıkçamı, kızılçam, karaçam, akasya ve servi gibi çeşitli türlerde fidanlar toprakla buluştu.

Aradan geçen 13 yılda boyları 2 metreyi bulan ağaçlarla 90 hektarlık bölge, yeşil görünüme kavuştu.

"Buraya yaklaşık 150 bin fidan diktik"

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, maden çalışmaları bittikten sonra bölgeyi işleten firmaların rehabilitasyon çalışması yapmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Bu çalışmaların yapılmasıyla ilgili kontrollerin kendilerince gerçekleştirildiğini anlatan Derince, "Öncelikle maden çalışmalarında buradaki ham toprağı biriktirip, çalışmalar bittikten sonra yeniden ağaçlandırmak için kullanıyoruz. Maden çalışması bittikten sonra o topraklar bu alana seriliyor ve orası ağaçlandırılıyor" dedi.

Elmalı mevkisinin 13 yıl önce ağaçlandırılmaya başlandığını söyleyen Derince, "2009 yılından beri burada ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Buraya yaklaşık 150 bin fidan diktik. Kızılçam, fıstıkçamı ve akasya türlerini diktik. Buraya uygun olanları tercih ediyoruz. Şu anda 90 hektarlık bir alan ancak biz bütün maden sahalarında bu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Derince, maden sahalarındaki ağaçlandırma çalışmalarının farklı bölgelerde de devam ettiğini vurgulayan, "Madencilik ekonomik; mutlaka ülke için yapılması gereken bir şey. Madenden sonra buranın ağaçlandırılması, tekrar yeşil bir örtüye bürünmesi bizi duygulandırıyor, mutlu ediyor. Özellikle bu çalışmaların içinde bizzat bulunmamız, ayrı bir mutluluk veriyor" dedi.