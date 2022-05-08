Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta dolu yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası etraf beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü ilçede, aralıklarla etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.
Dolu yağışı, Acısu mevkisi ile Şehitler Mahallesi'nde kış manzarasını aratmadı.
Bu anı fırsata çeviren vatandaşlar, fotoğraf çekti.
Soğuktan dolayı aç kalan tilkiler ve kızıl şahinlerin ise arazide yiyecek aradığı görüldü.
Etiketler: Hava Durumu Kars
Son Haberler
- 13:48
- 13:51
- 13:40
- 13:35
- 13:34
Sıradaki Haber
İzmit'te sahili denizanaları kapladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz