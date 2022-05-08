Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs yol kenarındaki araca arkadan çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Amasya’da seyir halindeki minibüsün yol kenarında duran pikaba çarptığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı.
Amasya Samsun kara yolu Otogar Kavşağı mevkisinde, Samsun yönüne giden Özkan Kiraz'ın kullandığı minibüs, emniyet şeridinde bekleyen Gökhan Fidan yönetimindeki pikaba arkadan çarptı.
Kazada, minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun hayatını kaybetti, sürücüler ile minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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