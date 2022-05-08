Kiminin evladı terörle mücadelede, kimininki darbecilere direnirken şehit oldu. Onlar vatanı savunurken toprağa düşen kahramanların anneleri.

Çocuklarını terör saldırılarında şehit veren anneler için de bir taraftan hüzün, bir taraftan da evlatlarıyla onur ve gurur duydukları bu günün değeri çok daha farklı.

Kahramanları yetiştiren anneler

Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz'un annesi Emine Yavuz, duygularını "Önceki anneler gününde oğlum bana çiçekler alıp hediyeyle gelirdi bana daha önceden şimdi işte biz oğluma gidiyoruz şehitliğe gidiyoruz anneler gününde" sözleriyle ifade etti.

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un annesi Emine Koç ise "Enes asker olarak doğdu. Asker olarak da şehit oldu. Çok şükür hamdolsun. Enes'siz benim ilk bayramım, ilk anneler günüm O'nsuz. Ama Enes var biliyorum. Enes benimle birlikte. Sadece şurada, 7/24 saat Enes'imleyim" sözleriyle gururunu ve üzüntüsünü dile getirdi.

Anneler günü onlar için buruk geçiyor

Bu anneler gününde de onlar çocuklarıyla şehitlikte buluştu. Tıpkı, Malatyalı Şehit Piyade Er Barış Bugan ve onun annesi Fatma Bugan gibi. O, her anneler gününde olduğu gibi oğlunun mezarını temizledi. Dualar etti.

Fatma Bugan, "Acı içimizdedir bizim, evlat acısı zordur. Allah kimseye göstermesin bu acıyı. Sanki bugün olmuş gibi. O bizim yanımızda olacağı yerde biz şimdi onun yanındayız. Evlatlarımızı gelir ziyaret ederiz" diyor.

Bin bir emekle yetiştirdikleri evlatlarını hiç çekinmeden uğurladılar göreve. Şehadet haberini aldıklarında dudaklarından sadece 'Vatan Sağ olsun' sözü döküldü.

Evlat hasretleri dinmiyor

Şehit anneleri kabir ziyaretlerinin yanı sıra, bu özel günü çocukları için ayırdıkları odalarda, onlardan geriye kalan fotoğrafların ve bazı kişisel eşyaların arasında geçiriyor.

Şehit anneleri için hüzün ve gurur hep bir arada. Her gün evlatlarının özlemiyle geçiyor.

15 Temmuz şehidi Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala, "Gözümün içine bakardı. Ayak ayak üstüne karşımda atmamıştır. Sesini bana yükseltmemiştir. Annelik hakkını bilen bir çocuktu. Benim annem her gün anne derdi. Bir şey yapılacaksa her gün yapılması gerekir derdi anneye, anneler günü bir gün olur mu derdi" sözleriyle oğlunu hatırlıyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Musa Toprak

Kurgu: Şeyda Güloğlu Ulusal