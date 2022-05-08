Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Otoyolun Adapazarı ilçesi Korucuk mevkisi İstanbul istikametinde seyreden Hasan Y. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Sıla U. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Sıla U. ile araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre iki şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz