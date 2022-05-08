Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 08:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu B.C. ve S.C. ile S.C. yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma ile Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen F.Y ve F.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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