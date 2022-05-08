Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda V.A. idaresindeki otomobil, refüje çarparak takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.