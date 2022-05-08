Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 07:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda V.A. idaresindeki otomobil, refüje çarparak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: İzmir
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