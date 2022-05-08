Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 06:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapan sürücü gözaltına alındı.
Karabaş Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y. yönetimindeki 3 otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmaya başladı.
Aşırı sürat yapan E.Y, aracıyla Şehit Rafet Karacan Bulvarı Kandıra kavşağı mevkisinde kaldırıma çıkarak trafik ışığına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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