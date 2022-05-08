Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 04:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sakarya Korucuk Mahallesi geçişinde meydana gelen kazada, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sakarya
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