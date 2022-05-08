Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 11:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmit'te sahili denizanaları kapladı
[Fotoğraf: DHA]
İzmit Körfezi'nin rengi 'kokolitofor' isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı.
İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü.
Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı.
Sahilde yaşanan kirlilik ise kötü bir görüntü oluşturdu. Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla ‘müsilaja benzer görüntü oluştu.
Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.
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