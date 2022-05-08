Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 11:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ayı gören vatandaşların gülümseten anları
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon’un Çaykara ilçesinde vatandaşlar ayı gördü. Ayıyı gördüklerinde şaşıran vatandaşlar o anları kayda aldı. Diyalogları ise izleyenleri gülümsetti.
Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl bölgesindeki Arpaözü mevkiinde yola inen yavru ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra o anları kayda aldı.
Sosyal medyaya yüklenen o anlar binlerce kişi tarafından paylaşılırken, insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden ayının sakinliği dikkat çekti.
Cep telefonu ile yavru ayıyı görüntüleyen bir vatandaşın yavru ayıya “Ne var ne yok” sorusunu yöneltmesi izleyenleri gülümsetirken, yavru ayıyı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşın, "Aha ayı. Bu ayıdır. Geliyor. Valla geliyor. Kaç oğlum" dedikleri duyuluyor.
Etiketler: Trabzon
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