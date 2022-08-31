Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Solaryum cihazı alev aldı, bina boşaltıldı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde solaryum cihazı alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi'nde 4 katlı binanın 2. katında hizmet veren güzellik merkezindeki solaryum cihazı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Dumanların üst katlara yayıldığı yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
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