Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars'ta 1-2 Eylül'de su kesintisi yaşanacak
Kars’ta boru patlamasından dolayı kentte 1-2 Eylül tarihleri arasında bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak.
Kars Belediye Başkanlığı, kentin bir bölümünde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İlimiz şehir merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Selim Bayburt Barajı isale hattında bulunan çelik boruda su patlağı meydana gelmiştir.”
Onarım çalışması nedeniyle 1-2 Eylül 2022 tarihlerinde kısmi su kesintisi yaşanacak.
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