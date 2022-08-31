Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 312 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 312 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde ve sınır hattında yapılan kontrollerde, yasa dışı giriş ve çıkış esnasında 312 düzensiz göçmen yakalandı.
Denetimlerde ayrıca göçmenleri kaçırdığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Edirne
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