Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde ve sınır hattında yapılan kontrollerde, yasa dışı giriş ve çıkış esnasında 312 düzensiz göçmen yakalandı.

Denetimlerde ayrıca göçmenleri kaçırdığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.