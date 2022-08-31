İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, bilirkişi raporlarına göre binanın statik, deprem yük, etriye ve bina yer değiştirme hesaplarının "1975 tarihli Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun yapılmadığı; bundan dolayı da statik proje müellifinin ve statik-betonarme projeye onay veren kamu kurumunda çalışan görevli ya da görevlilerin sorumlu olduğu belirtildi.

Bilirkişi raporuna göre, binanın projelendirmede eksiklik, malzeme özelliklerinde noksanlık, uygulama ve işçilik hataları ile yapım denetiminde yetersizlikler nedeniyle yıkılmış olduğuna yer verilen iddianamede, binanın yönetmelik hükümlerine uygun olarak inşa edilmemesinden dolayı statik-betonarme projeyi onaylayan mercilerin sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.

İmar Kanunu'ndaki "Ruhsat Alma Şartları" bölümünde "Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç 15 gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir" kuralı da iddianamede belirtildi.

Binanın mimari projesinin inşaat tarihi itibarıyla Karşıyaka Belediyesi sınırlarında yer aldığı vurgulanan iddianamede, 29 Kasım 1991'de binaya ait ruhsat verildiği, sanık teknisyen H.A'nın ruhsatı düzenlediği, sanık mimar F.P.U'nun bunu kontrol ettiği, dönemin imar müdürü K.T'nin de belgeyi onayladığı aktarıldı.

İddianamede sanıklara ilişkin, "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 22. maddesindeki düzenlemeye göre yapı ruhsatı ve eki mimari proje ile statik projeyi inceleyip kontrol eden, onay veren ve ruhsat düzenleyen kamu görevlisi şüphelilerin iş ve işlemlerinin bir bütünlük arz ettiği, şüphelilerin 3194 sayılı imar kanunundaki yasal mevzuat ile 1975 tarihli yönetmelik hükümlerine göre kendilerine yüklenen görevin gereklerine aykırı hareket ederek yaşanan deprem sonucu söz konusu olayın meydana gelmesine, kamunun zarara uğramasına kişilerin maddi ve manevi mağduriyetlerine yol açmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları" tespitine yer verildi.

Cumhuriyet savcısı, söz konusu tarihte Karşıyaka Belediyesinde görevli 3 sanık için ayrı ayrı "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ne olmuştu?

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Cumhuriyet Sitesi C Blok'un yıkılması sonucu 10 kişi yaralanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 fenni mesul ve inşaat teknisyeni hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 3 sanık hakkında, 8 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Belediye görevlileri ile ilgili dosya ise Memur Suçları Bürosu'na gönderilmiş, bu kapsamda kaymakamlıktan soruşturma izni talep edilmişti.