Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sokaktaki yılan korku dolu anlar yaşattı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Arnavutköy'de bir yılan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri kaldırımın arasına saklanan yılanı çıkarıp ormanlık alana bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Taşoluk Mahallesi'nde yürüyen vatandaşlar yaklaşık 2 metre boyunda bir yılan fark etti.
Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlardan korkan yılan ise kaldırımın arasına saklandı.
İtfaiye erleri, kaldırım taşlarının arasındki yılanı çıkararak ormanlık alana bıraktı.
Yılanın çıkarılma aşaması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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