Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 20 öğrenci, yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yağmurlu Recai Berber İlkokulunda 20 öğrencide öğle yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.
Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.
Tedavilerinin ardından 10 öğrenci taburcu edildi. Diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Manisa Gıda Zehirlenmesi
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