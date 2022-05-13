Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da taşlı sopalı kavgada 10 kişi yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 10 kişi yaralandı, 8 kişi de gözaltına alındı.
Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Çatalköprü Caddesi'nde, tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.
Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran gruptan 10 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına alındı.
Hafif yaralı 10 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Etiketler: Antalya
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