Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir fabrikanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik kordonu oluşturuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Bağcılar’da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın sonrası bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Abdulvahap Kartal aktardı.https://t.co/2BjDfAUJu3 pic.twitter.com/J4teZc9ZDX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 13, 2022

"Dumandan etkilenen 5 kişi ayakta tedavi edildi"

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 13.40'ta ilçemiz 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu caddesindeki geri dönüşüm malzemeleri toplayan fabrikanın deposunda yangın çıkmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı sağlık ekiplerimizce ayakta tedavi edilmiştir" denildi.