Yenidoğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebek Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ile Gökçeada’dan Çanakkale’ye nakledildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Yenidoğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebeğimiz, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile 12 Mayıs 2022’de Gökçeada’dan Çanakkale’ye nakledildi. Bebeğimize acil şifalar diliyoruz."