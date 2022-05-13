Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bebek helikopter ile nakledildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Yenidoğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebek, Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ile Gökçeada’dan Çanakkale’ye nakledildi.
Yenidoğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebek Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ile Gökçeada’dan Çanakkale’ye nakledildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Yenidoğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebeğimiz, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile 12 Mayıs 2022’de Gökçeada’dan Çanakkale’ye nakledildi. Bebeğimize acil şifalar diliyoruz."
Yenidoğan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyaç duyan bir bebeğimiz, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile 12 Mayıs 2022’de Gökçeada’dan Çanakkale’ye nakledildi. Bebeğimize acil şifalar diliyoruz.#MSB pic.twitter.com/gPazYP6XPP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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