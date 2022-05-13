Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık D.I. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Karaisalı ilçesi Selampınar Mahallesi'ndeki çocuk parkında M.H'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanık D.I. ise suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan D.I, "M.H'ye uyuşturucu satmadım. Tahliye ve beraat talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.